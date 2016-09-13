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林郑月娥宣布参选2017年香港特区行政长官
香港特区政府政务司前司长林郑月娥16日宣布，参选香港特区2017年行政长官选举。
国务院免去林郑曾俊华司长职务 张建宗陈茂波接任
任命张建宗为政务司司长，陈茂波为财政司司长；免去林郑月娥的政务司司长职务，曾俊华的财政司司长职务，张建宗的劳工及福利局局长职务，陈茂波的发展局局长职务。
韩媒：弹劾案迎关键期 朴槿惠或春节前举行记者会
据韩媒报道，针对韩国总统朴槿惠的弹劾案将于本周迎来关键期。宪法法院将传唤政治事件“亲信门”中的核心人物崔顺实、前青瓦台总统府政策调整首席秘书安钟范以及“青瓦台三人帮”等，他们将以证人身份出庭。而在宪法法院和独检组的压力下，总统朴槿惠或将在春节前夕举行记者会表达立场。
潘基文支持韩国部署萨德 称争议可以妥善解决
15日，日前卸任回国的联合国前秘书长潘基文在参观位于京畿道平泽市的海军第2舰队时称，朝鲜半岛现今局面类似于准战时状态，韩国政府应该部署“萨德”。他称，“萨德”部署引起的与周边国家的关系问题，可以通过外交渠道得到妥善解决。韩国MBN电视台15日称，有关“萨德”问题引发的韩国与中国等国的矛盾，潘基文表现出“将利用其联合国秘书长经验，智慧解决问题”的自信。

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