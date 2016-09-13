菲律宾外交部21日说，包括两名员警在内的3名菲律宾人20日遭到逮捕。他们涉嫌去年10月以“扫毒”名义绑架并谋杀一名在菲工作的韩国商人，并谎称受害人“还活着”以此索要赎金勒索其家属。
始终牢记“一国两制”的宗旨，深刻认识到“一国两制”方针和基本法是保持香港繁荣稳定不可动摇的根基，正确把握香港特别行政区与中央、与国家的关系。
日本首相安倍晋三20日发表的2017年施政演说遭到日本媒体、政界人士质疑，认为演说缺乏新意，具体政策乏善可陈。
泰国总理巴育10日说，泰国国王哇集拉隆功要求修改新宪法草案中有关规定国王权力的部分。
孟加拉国警方24日上午在首都达卡对一处被取缔的极端组织成员的藏匿处实施围捕，逮捕4人。另有两名武装分子引爆身上炸弹身亡。
新西兰新任总理比尔·英格利希１８日在议会召开新闻发布会，公布内阁重组名单。
中国驻东盟使团18日在雅加达举办首届“中国政府援外培训项目东盟校友春节联谊活动”。中国驻东盟大使徐步出席。
外交部发言人陆慷9日在例行记者会上谈及朝鲜半岛形势时说，中方敦促有关方不要采取加剧紧张的言行。
中方密切关注美国新总统就职仪式。中美关系是世界上最重要的双边关系之一。作为最大的发展中国家、最大的发达国家和世界前两大经济体，中美关系保持健康稳定发展，符合两国人民的共同利益。