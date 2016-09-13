由中国企业参与投资建设的印度尼西亚单体装机容量最大火力发电项目爪哇7号项目16日在万丹省西冷地区举行桩基工程开工仪式，标志着项目正式进入施工建设阶段。
香港特区政府政务司前司长林郑月娥16日宣布，参选香港特区2017年行政长官选举。
最近半年，韩国内政随朴槿惠“亲信门”事件陷入停滞，而韩国在外交上也不顺利，与多个大国关系始终紧张。据韩联社1月15日报道，韩国外交部当天表示，下周初将召回韩国驻美大使安豪荣、驻日大使李俊揆、驻华大使金章洙、驻俄大使朴鲁壁和驻联合国代表赵兑烈回国紧急召开驻外外交代表会议。
泰国总理巴育10日说，泰国国王哇集拉隆功要求修改新宪法草案中有关规定国王权力的部分。
孟加拉国警方24日上午在首都达卡对一处被取缔的极端组织成员的藏匿处实施围捕，逮捕4人。另有两名武装分子引爆身上炸弹身亡。
新西兰新任总理比尔·英格利希１８日在议会召开新闻发布会，公布内阁重组名单。
外交部发言人陆慷9日在例行记者会上谈及朝鲜半岛形势时说，中方敦促有关方不要采取加剧紧张的言行。
意大利首都罗马警方１０日逮捕了一对姐弟，他们涉嫌利用恶意软件入侵多名政商两界精英的电子邮箱，“中招者”包括意大利前总理马里奥·蒙蒂、马泰奥·伦齐以及欧洲中央银行行长马里奥·德拉吉。